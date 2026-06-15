Уехавший в Израиль блогер-иноагент рассказал о депрессии и желании жить в России

Блогер Аксенов, живущий в Израиле, заявил, что ему не нравится эта страна

Блогер и историк Андрей Аксенов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в Израиль, признался, что ему не нравится эта страна, и добавил, что хотел бы жить в России. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале Sheinkin40.

«Мне не нравится весь Израиль. Никакой — ни северный, ни южный, ни западный, ни восточный. (...) Я не интегрирован абсолютно. И в самом начале у меня это вызывало какую-то депрессию и тяжелые ощущения», — отметил блогер и добавил, что в Израиле он чувствует давление.

Отвечая на вопрос о том, почему все-таки он эмигрировал в эту страну, Аксенов объяснил, что переехать туда хотела его жена. «Я хочу в России жить, конечно. Но в Россию я в ближайшее время не вернусь», — добавил блогер.

Ранее юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал себя израильтянином. Он также добавил, что не считает свой отъезд из России эмиграцией.