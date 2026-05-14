Шац отказался считать отъезд из России эмиграцией и назвал себя израильтянином

Юморист Шац, живущий в Израиле, отказался считать отъезд из России эмиграцией

Юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказался считать отъезд из России эмиграцией и назвал себя израильтянином. Об этом он заявил в интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией).

Одна из ведущих спросила у Шаца, как эмиграция повлияла на его карьеру. «Во-первых, шалом, израильтяне. Для нас, израильтян, это не эмиграция, а репатриация», — отреагировал на этот вопрос юморист.

Он добавил, что считает свой переезд в Израиль возвращением на историческую родину.

Ранее Шац подвел итоги эмиграции. Он, в частности, заявил, что ему не на что жаловаться в Израиле. Комик также признался, что с каждым годом жизни в стране ему становится все проще.

До этого Шац ответил на обвинения в «переобувании». Юморист признался, что привык к ним.