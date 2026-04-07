Покинувший Россию комик-иноагент подвел итоги эмиграции

Покинувший Россию комик Шац заявил, что ему не на что жаловаться в Израиле

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), покинувший Россию, подвел итоги эмиграции. На тему переезда он высказался на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац отметил, что уже четыре года живет в Израиле, и заверил, что ему не на что жаловаться. Юморист добавил, что в эмиграции у него «все как-то сформировалось». «С каждым годом действительно все становится проще. И я не про жизнь, а про отношение к ней», — пояснил он.

Комик также заявил, что Израиль занимает восьмое место в рейтинге счастья стран мира, и отметил, что уже не удивляется этому. «В целом все ок. Солнце, море, люди, семья, кофе — что еще надо?» — добавил юморист.

Ранее Шац ответил на обвинения в «переобувании». Он заявил, что привык к таким обвинениям, и назвал нормальным тот факт, что у человека на протяжении жизни могут меняться взгляды.