Евросоюз признал КСИР Ирана террористической организацией

Каллас: ЕС внес КСИР в список террористических организаций

Европейский союз (ЕС) внес Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел стран ЕС предприняли решающий шаг, признав Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией», — написала она.

Ранее ЕС ввел санкции против 15 должностных лиц и шести организаций в Иране.

До этого Каллас пообещала ввести санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. «Число жертв протестов в Иране и методы, использованные режимом, действительно очень серьезны. Поэтому мы посылаем четкий сигнал: если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вас также будут наказывать», — сказала дипломат.