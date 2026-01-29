Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 29 января 2026Мир

Евросоюз признал КСИР Ирана террористической организацией

Каллас: ЕС внес КСИР в список террористических организаций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Европейский союз (ЕС) внес Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел стран ЕС предприняли решающий шаг, признав Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией», — написала она.

Ранее ЕС ввел санкции против 15 должностных лиц и шести организаций в Иране.

До этого Каллас пообещала ввести санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. «Число жертв протестов в Иране и методы, использованные режимом, действительно очень серьезны. Поэтому мы посылаем четкий сигнал: если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вас также будут наказывать», — сказала дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok