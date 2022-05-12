Один человек погиб при обстреле села в граничащем с Украиной регионе

Глава Белгородской области Гладков заявил о гибели жителя села Солохи при обстреле Украины

Один человек погиб и шестеро получили ранения при обстреле села Солохи Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на данные белгородского министерства здравоохранения.

Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Глава Белгородской области уточнил, что информация о втором погибшем, которая распространяется в Telegram-каналах, неверна. 14-летний мальчик жив, он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь, заявил он.

Гладков уточнил, что в селе Солохи частично разрушен один жилой дом. Также произошло задымление из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта, на месте работали пожарные расчеты.

Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины 11 мая. Губернатор региона изначально сообщал об одном раненом и разрушениях. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Население села эвакуируют

Губернатор Белгородской области сообщил, что население села Солохи будет эвакуировано в безопасное место.

Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Населенный пункт, распложенный недалеко от Харьковской области, ранее не подвергался ударам.

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине. Атакам подвергались приграничные населенные пункты Белгородской области. 23 марта выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в одном из сел региона. Пострадали жители ближайших населенных пунктов.

1 апреля после атаки украинских войск загорелась нефтебаза, двое ее сотрудников пострадали. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, на территорию России на низкой высоте зашли два боевых вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 апреля при обстреле села Журавлевка 46 домам был нанесен ущерб. В результате удара 37-летний местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, ВСУ стреляли по приграничному селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе. При этом никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты.

25 апреля Белгородская область подверглась еще двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. В приграничном селе Головчино были повреждены несколько нежилых построек и четыре дома, сообщил губернатор.

5 мая Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка. По его данным, пострадавших среди мирного населения нет. Позднее он опубликовал кадры разрушений и уточнил, что были повреждены пять строений.

Продлен желтый уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что желтый уровень террористической опасности продлен в регионе до 25 мая.

В регионе режим повышенной террористической опасности продлевается во второй раз. 25 апреля Гладков подписал указ о его продлении до 10 мая, отметив, что в это время также действует запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. Первоначально подобный режим был установлен 11 апреля.

Накануне желтый уровень террористической опасности продлили в двух приграничных районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском. Такой режим предполагает усиление структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, рассказал губернатор Александр Гусев.

Повышенный уровень террористической опасности был введен в Курской области 10 апреля. О его продлении губернатор Роман Старовойт сообщил 25 апреля, подчеркнув, что такие меры позволят специальным подразделениям нести особый режим службы. 11 мая власти вновь продлили режим, он будет действовать до 25 мая.

11 мая желтый уровень террористической угрозы был введен двух районах Крыма и трех городских округах. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

