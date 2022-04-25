Белгородский губернатор сообщил о ранении двух человек после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о двух раненых после обстрела ВСУ села Журавлевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины). Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал Гладков.

14 апреля сообщалось, что при обстреле Украиной Журавлевки пострадали 46 домов. «Где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется», — предупредил тогда Гладков.