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Еще одно российское село обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил о втором за 14 апреля обстреле со стороны Украины
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Село Журавлевка Белгородской области было обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в результате обстрела есть повреждения жилых домов и социальных объектов. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Как отметил Гладков, в этом селе уже был объявлен ЧС, людей вывезли за его пределы. «Более подробная информация будет после детального обследования территории», — заключил губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей, уточнил Гладков.

14 апреля, украинские войска также обстреляли жилые дома в Климовском районе Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате были повреждены два жилых дома. Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

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Сергей Истомин
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