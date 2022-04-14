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Обстрелян второй за день регион России на границе с Украиной

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей, добавил Гладков.

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«Они [жители] в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома», — написал российский губернатор.

Он подчеркнул, что два села Белгородской области находятся под дополнительной охраной. В том числе в обеспечении безопасности участвуют казаки и участники добровольной народной дружины. Гладков сообщил, что выехал на место происшествия.

В четверг, 14 апреля, украинские войска также обстреляли жилые дома в Климовском районе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате были повреждены два жилых дома. Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

В Следственном комитете заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли не менее шести авиаударов с помощью двух боевых вертолетов, которые были снабжены тяжелым наступательным вооружением. Ведомство также сообщило о как минимум шести поврежденных домах.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности — он продлится с 11 по 25 апреля. Губернатор Гладков пояснил, что это сделано для усиления работы спецслужб, и призвал жителей региона быть более бдительными.

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Анастасия Шейкина
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