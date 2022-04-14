В Брянской области заявили об обстреле жилых домов украинскими военными

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в Климово со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате обстрела со стороны украинских военных были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. Известно о пострадавших среди местных жителей.

«На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз. Он также заверил, что власти примут все необходимые меры, чтобы помочь пострадавшим.

Ранее 14 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области с использованием двух снарядов. По информации ФСБ, обстрел велся из минометов. В Климовской центральной районной больнице заявили, что в результате атаки пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.