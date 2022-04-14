Раскрыты подробности обстрела погранпункта в Брянской области

Погранпункт в Брянской области был обстрелян двумя снарядами

Удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области был нанесен с использованием двух снарядов. Об этом сообщает ТАСС.

Обстрел велся с территории Украины.

«Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», — сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района.

Ранее об обстреле сообщили в местном управлении Федеральной службы безопасности. По предварительной информации, в инциденте получили два автомобиля беженцев, информации о пострадавших нет.

В среду, 13 апреля, об обстреле погранпункта в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, атака была произведена из лесополосы с помощью стрелкового оружия. Российские пограничники ответным огнем смогли подавить противника.