Стало известно об обстреле российского погранпункта со стороны Украины
Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 апреля, со ссылкой на пограничное управление ФСБ.
По предварительной информации, два автомобиля беженцев получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.
«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — пояснили в ведомстве.
13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле погранпункта из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в связи с обстрелом поручил завести уголовное дело.
9 апреля был обстрелян пограничный пост на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.