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Стало известно об обстреле российского погранпункта со стороны Украины

Пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 апреля, со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

По предварительной информации, два автомобиля беженцев получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — пояснили в ведомстве.

13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле погранпункта из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в связи с обстрелом поручил завести уголовное дело.

9 апреля был обстрелян пограничный пост на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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Анна Щербакова
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