В России заведут уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователям поручено провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступления и принять меры, направленные на установление причастных к его совершению лиц.

Об инциденте стало известно в среду, 13 апреля. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что пограничный пункт был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.