Бастрыкин поручил расследовать подготовку Украины к нападению на Россию

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Украины к нападению на Россию

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к нападению на приграничные регионы России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российским следователям совместно с коллегами из Белоруссии поручено дать юридическому оценку данному факту и установить всех причастных с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.

Согласно имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Белоруссии сведениям, украинские силовики готовились к нанесению удара по пограничным с Украиной областям России, подчеркнули в СК.

Ранее Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области, граничащей с Украиной. Он поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП для проведения следственных действий.

29 марта глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Украина планировала в начале марта напасть на Донбасс, Белоруссию и Россию, причем, по его словам, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря.