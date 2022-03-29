Глава ДНР рассказал о планах Украины напасть на Россию и Белоруссию

Глава ДНР Пушилин заявил, что Украина напала бы на Донбасс, РФ и Белоруссию в начале марта

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах Украины напасть на Донбасс, Россию и Белоруссию. Он заявил об этом во вторник, 29 марта, на пресс-конференции для иностранных и российских журналистов в Донецке, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали бы это в начале марта.

«Нападение планировалось в начале марта не только на Донбасс, так и в отношении жителей Российской Федерации, имею в виду Крым. Причем, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря. Также, по некоторым данным, в этот период планировалось нанесение ударов и по части Белоруссии», — сказал Пушилин.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Как заверил глава государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

