Глава СКР поручил расследовать запуск «Точки-У» украинскими националистами

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел ЛНР «Точкой-У» украинскими националистами

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать запуск и применение «Точки-У» украинскими националистами в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 11 апреля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, вооруженные силы Украины обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР. Обстрел велся ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, у которых очень высокие поражающие свойства. В результате обстрела погибла 31-летняя женщина.

Следователям поручено при взаимодействии с правоохранителями ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы преступлений, установить причастное подразделение Вооруженных сил Украины и должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления.

Ранее Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец за ее русофобские призывы к насилию. Артистка снялась в социальном ролике, где озвучила призывы к насилию над офицерами Вооруженных сил России.

До этого Бастрыкин поручил установить личности всех причастных к пыткам российских военнослужащих. Поводом к расследованию стали фотографии, найденные одним из журналистов. Судя по ним, неустановленные украинские военные пытали российского военнослужащего, а затем сожгли его.