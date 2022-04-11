Бастрыкин велел завести дело на украинскую актрису за призывы к насилию

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец за ее русофобские призывы к насилию. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Артистка снялась в социальном ролике, где озвучила призывы к насилию над офицерами Вооруженных сил России. Снятое на Украине видео подобно тем, которые создавали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство», отметили в СКР. В ролике Курилец высказывает экстремистские призывы и с улыбкой перерезает серпом мужчине горло, добавили в ведомстве.

Следователи намерены дать правовую оценку выступлению актрисы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошел на введение новых пакетов санкций против Москвы.