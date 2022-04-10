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Бастрыкин поручил найти пытавших российских военных

СК России установит личности украинских националистов, пытавших российского военного

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить личности всех причастных к пыткам и издевательствам над российскими военнослужащими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство уточняет, что поводом к расследованию стали фотографии, найденные одним из журналистов. Сообщалось, что неустановленные украинские военные пытали российского военнослужащего, а затем сожгли его.

В пресс-службе СКР заявили, что такие действия «грубо нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными». Следствие выявит обстоятельства произошедшего, а также военных и их командиров, замешанных в преступлении.

Ранее руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия имеет все основания полагать, что у российских военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине, не все в порядке. К солдатам применяются пытки и насилие, это достоверно установлено, сообщил он.

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Варвара Кошечкина
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