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Минобороны сообщило о пытках российских военных на Украине

Минобороны сообщило, что к российским военнослужащим на Украине применяются пытки

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Россия имеет все основания полагать, что у российских военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине, не все в порядке. К солдатам применяются пытки и насилие, это достоверно установлено, заявил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны пояснил, что все сведения о пытках российских военных широко распространены в сети и средствах массовой информации.

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По мнению Мизинцева, издевательства украинцев над россиянами своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны.

Накануне в Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным.

Россия уже обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву, подчеркнул Мизинцев.

Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что проверит информацию о существовании на Украине списка офицеров, которые якобы не подлежат обмену.

По ее данным, указанных в этом списке военнослужащих из Крыма могут казнить на Украине.

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Анна Щербакова
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