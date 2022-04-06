Минобороны сообщило о пытках российских военных на Украине

Минобороны сообщило, что к российским военнослужащим на Украине применяются пытки

Россия имеет все основания полагать, что у российских военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине, не все в порядке. К солдатам применяются пытки и насилие, это достоверно установлено, заявил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны пояснил, что все сведения о пытках российских военных широко распространены в сети и средствах массовой информации.

По мнению Мизинцева, издевательства украинцев над россиянами своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны.

Накануне в Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным.

Россия уже обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву, подчеркнул Мизинцев.

Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что проверит информацию о существовании на Украине списка офицеров, которые якобы не подлежат обмену.

По ее данным, указанных в этом списке военнослужащих из Крыма могут казнить на Украине.