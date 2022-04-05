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Москалькова проверит данные о списке не подлежащих обмену российских офицеров

Москалькова проверит данные на Украине о списке якобы не подлежащих обмену офицеров РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Омбудсмен Татьяна Москалькова проверит информацию о существовании на Украине списка офицеров, которые якобы не подлежат обмену, передает РИА Новости во вторник, 5 апреля.

По ее данным, указанных в этом списке военнослужащих из Крыма могут казнить на Украине.

Москалькова заверила, что будет разбираться в этой ситуации. Российский омбудсмен готова привлечь к проверке списка международные правозащитные органы.

Также она намерена сделать запрос украинской стороне.

Ранее Москалькова призывала Украину соблюдать международное право в отношении российских военнослужащих.

Омбудсмен подчеркивала, что во всех странах принято гуманно относиться к людям, которые сложили оружие. Этого же принципа придерживаются и в России, добавила она. По ее словам, это «исторически заложено в традициях нашего воинства».

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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