Москалькова призвала Киев гуманно относиться к российским военным

Москалькова призвала Украину соблюдать международное право в отношении российских военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного права в отношении российских военных, которые попали в плен. Соответствующее обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины», — написала она.

Москалькова подчеркнула, что во всех странах принято гуманно относиться к людям, которые сложили оружие. Этого же принципа придерживаются и в России, добавила она. По ее словам, это «исторически заложено в традициях нашего воинства».

Ранее омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России и отметила, что они соответствуют нормам международного права.

23 марта Москалькова заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет по поводу несоблюдения Всеобщей декларации прав человека.