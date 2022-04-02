Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москалькова призвала Киев гуманно относиться к российским военным

Москалькова призвала Украину соблюдать международное право в отношении российских военных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного права в отношении российских военных, которые попали в плен. Соответствующее обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины», — написала она.

Москалькова подчеркнула, что во всех странах принято гуманно относиться к людям, которые сложили оружие. Этого же принципа придерживаются и в России, добавила она. По ее словам, это «исторически заложено в традициях нашего воинства».

Ранее омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России и отметила, что они соответствуют нормам международного права.

23 марта Москалькова заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет по поводу несоблюдения Всеобщей декларации прав человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о начале штурма завода в Мариуполе
Диетолог назвала продукт для укрепления мужского здоровья
Польша предложила конфисковать имущество России в Европе в пользу Украины
В Сибири из-за лесного пожара сгорело 20 домов
Теннисист Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
В Германии предрекли раскол общества из-за конфронтации с Россией
Володин предложил прививать школьникам любовь к труду
В Northrop Grumman допустили запуск Cygnus без российского РД-181
В Европе признали вред для европейской энергетики от санкций ЕС
Вирусолог рассказал об антителах против разных штаммов коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.