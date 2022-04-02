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Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России

Москалькова заявила, что условия содержания пленных ВСУ соответствуют нормам права

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Условия содержания пленных Вооруженных сил Украины соответствуют нормам международного права, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

«Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права», — рассказала омбудсмен, которая ранее в ходе проверки лично убедилась в соблюдении прав украинских военнопленных.

Ранее она заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет по поводу несоблюдения Всеобщей декларации прав человека. «Планирую обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека о разрушении системы защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека не соблюдается», — объяснила решение Москалькова.

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Дмитрий Сотак
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