Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России

Москалькова заявила, что условия содержания пленных ВСУ соответствуют нормам права

Условия содержания пленных Вооруженных сил Украины соответствуют нормам международного права, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

«Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права», — рассказала омбудсмен, которая ранее в ходе проверки лично убедилась в соблюдении прав украинских военнопленных.

Ранее она заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет по поводу несоблюдения Всеобщей декларации прав человека. «Планирую обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека о разрушении системы защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека не соблюдается», — объяснила решение Москалькова.