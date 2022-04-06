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В Минобороны потребовали допустить Красный Крест к российским военнопленным

В Минобороны заявили, что РФ требует допустить Красный Крест к российским военнопленным

Фото: ICRC / Reuters

В Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, РФ обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву. «С целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям», — отметил Мизинцев.

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В случае если меры не будут приняты, Россия оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.

Глава российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине также отметил, что страны Запада знают о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении военнопленных ВС РФ и пытаются помочь Киеву скрыть издевательства над ними.

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Евгения Куликова
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