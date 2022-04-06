В Минобороны назвали страны Запада соучастниками преступлений против пленных

В Минобороны заявили, что Запад пытался помочь Киеву скрыть преступления против пленных

Запад якобы является соучастником преступлений украинских властей против российских пленных, так как пытался помочь Киеву скрыть факты издевательств. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», — заявил Мизинцев.

В Минобороны считают, что Украина якобы еще первого апреля сообщила Великобритании о своем отказе соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Другим доказательством соучастия Запада является утверждение Мизинцева о попытках Киева «побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным».

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).