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В Минобороны назвали страны Запада соучастниками преступлений против пленных

В Минобороны заявили, что Запад пытался помочь Киеву скрыть преступления против пленных

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Запад якобы является соучастником преступлений украинских властей против российских пленных, так как пытался помочь Киеву скрыть факты издевательств. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», — заявил Мизинцев.

В Минобороны считают, что Украина якобы еще первого апреля сообщила Великобритании о своем отказе соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Другим доказательством соучастия Запада является утверждение Мизинцева о попытках Киева «побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным».

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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