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При обстреле со стороны Украины российского погранпункта пострадали люди

Семь человек пострадали при обстреле погранпункта в Брянской области со стороны Украины

Кадр: Telegram-канал BAZA

При обстреле пограничного пункта в Брянской области пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Климовской центральной районной больницы.

По информации агентства, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии и еще трое в среднем. Ребенка с беременной матерью направили в Новозыбковскую ЦРБ.

Удар по пограничному пункту в Климовском районе Брянской области нанесли двумя снарядами с территории Украины.

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Константин Лысяков
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