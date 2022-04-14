При обстреле со стороны Украины российского погранпункта пострадали люди

Семь человек пострадали при обстреле погранпункта в Брянской области со стороны Украины

При обстреле пограничного пункта в Брянской области пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Климовской центральной районной больницы.

По информации агентства, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии и еще трое в среднем. Ребенка с беременной матерью направили в Новозыбковскую ЦРБ.

Удар по пограничному пункту в Климовском районе Брянской области нанесли двумя снарядами с территории Украины.