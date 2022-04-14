Появились кадры с предполагаемого места обстрела российского погранпункта

Опубликованы кадры из Брянской области, где со стороны Украины обстреляли погранпункт

В сети появились кадры с предполагаемого места обстрела пункта пропуска в Брянской области. Видео публикует RT в своем Telegram-канале.

Предположительно, запись сделана очевидцами в поселке Климово — он находится примерно в 40 километрах от пограничного пункта «Новые Юрковичи», который попал под обстрел со стороны Украины.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на МЧС пишет, что в четверг, 14 апреля, в Климовском районе Брянской области зафиксировали два прилета снарядов.

По последним данным, в результате ЧП пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Об этом сообщил представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.