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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при украинском обстреле

Пострадавшая при обстреле Климова беременная находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Беременная женщина, которая пострадала при украинском обстреле в Климовском районе Брянской области, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что состояние пострадавшего при обстреле жилых домов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ребенка оценивается как среднетяжелое. Также среди получивших ранения трое — в удовлетворительном состоянии, еще двое — в тяжелом.

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По данным министерства здравоохранения, всего в результате обстрела пострадали семь человек. Как сообщил сотрудник Климовской центральной районной больницы, которого цитирует ТАСС, пострадавшего ребенка с беременной матерью направили в Новозыбковскую ЦРБ.

Об обстреле жилых домов в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз — в результате были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. Информация об обстреле со стороны Украины также поступила от пограничного управления ФСБ — с использованием двух снарядов был поврежден погранпункт Новые Юрковичи.

В регионе с 11 по 25 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителям рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, носить с собой документы, а также быть бдительными по отношению к незнакомым людям. Аналогичные меры введены в Крыму, Курской и Воронежской областях и в Краснодарском крае.

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Анастасия Шейкина
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