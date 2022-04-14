После украинского обстрела в российском регионе отменили школьные занятия

В граничащем с Украиной районе Брянской области отменили школьные занятия после обстрела

После обстрела в Климовском районе Брянской области, который граничит с Украиной, власти решили отменить занятия в школах. Об этом сообщила директор департамента образования и науки российского региона Елена Егорова, ее цитирует ТАСС.

«Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — сообщила Егорова.

По словам представителя правительства российского региона, которого цитирует РИА Новости, с пятницы, 15 апреля, школы в приграничных районах переходят на дистанционное обучение.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле жилых домов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в четверг, 14 апреля. Он рассказал, что в результате были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. ТАСС со ссылкой на сотрудника центральной районной больницы передает, что при обстреле пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.

Об обстреле также сообщили в пограничном управлении ФСБ. Там заявили, что со стороны Украины минометами был обстрелян погранпункт Новые Юрковичи. По данным Единой дежурной диспетчерской службы района, удар по объекту был нанесен с использованием двух снарядов.

В Брянской области с 11 апреля власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности — он продлится до 25 апреля. В этот период жителям рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, носить с собой документы, а также быть бдительными по отношению к незнакомым людям.