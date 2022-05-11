Желтый уровень террористической угрозы ввели в некоторых районах Крыма

Власти ввели желтый уровень террористической угрозы в двух районах Крыма

В двух районах Крыма и трех городских округах власти ввели желтый уровень террористической угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

На территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов повышенный уровень террористической угрозы будет действовать с 20:00 11 мая до 20:00 26 мая 2022 года, уточнил глава региона.

Кроме того, аналогичные меры затронут объекты различных ведомств, таких как Министерство транспорта, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство топлива и энергетики, Министерство промышленной политики, а также Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти», — сказал Аксенов, отметив, что для этого достаточно сил и средств, ситуация полностью под контролем.

Ранее желтый уровень террористической угрозы продлили в двух приграничных районах Воронежской области. Как отмечают власти, режим будет действовать с 11 мая 15 суток.