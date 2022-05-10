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Желтый уровень террористической угрозы продлили в Воронежской области

Желтый уровень террористической угрозы продлили в двух районах Воронежской области

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Желтый уровень террористической угрозы продлили в двух приграничных районах Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, власти продлили действие желтого уровня в Россошанском и Кантемировском. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Как отмечают власти, режим будет действовать с 11 мая 15 суток. Первоначально он был установлен с 11 апреля.

По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

25 апреля в Курской области был продлен режим повышенной террористической опасности. Подобные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей. Кроме того, на севере Крыма и в двух районах Воронежской области также продлили желтый уровень опасности.

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Майя Пономаренко
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