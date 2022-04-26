ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области

В Белгородской области обстреляли приграничное село Головчино, повреждены четыре дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Головчино. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

О другом обстреле Головчино со стороны Украины стало известно 19 апреля. Гладков сообщил, что при атаке пострадали три человека, также есть разрушения инфраструктуры. На появившихся с места обстрела кадрах видно, что кирпичная стена одного из домов частично разрушена, рядом со зданиями лежит гора обломков.

Раненые в Журавлевке

Накануне Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях в результате обстрела села Журавлевка. По информации главы администрации Анжелики Самойловой, пострадавшим мужчине и женщине оказана необходимая медицинская помощь.

Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

14 апреля сообщалось, что при обстреле Украиной Журавлевки пострадали 46 домов. «Где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется», — предупредил Гладков.

В тот же день украинские войска обстреляли жилые дома в Климовском районе Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате были повреждены два жилых дома. Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

Обстрел Нехотеевки

25 апреля населенный пункт Нехотеевка в Белгородской области также обстреляли со стороны Украины. Как отметил глава области, в результате обстрела оказались повреждены жилые постройки, а также личный транспорт. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Около Нехотеевки на российско-украинской границе располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП). Он является одним из самых крупнейших пунктов пропуска на границе России и Украины.

В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны, после заседания оперштаба.

Проведу заседание оперативного штаба, сразу после этого выеду в пострадавшие села Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Режим террористической опасности в регионах России

В понедельник, 25 апреля, власти Белгородской и Воронежской областей объявили о продлении на 15 суток срока повышенной террористической опасности. Аналогичные меры принял губернатор Курской области Роман Старовойт, однако он не уточнил сроки продления данного режима.

Губернатор Гладков отметил, что запрет на запуск петард, фейерверков и салютов также продлевается до 10 мая. Отдельное решение будет приниматься по салюту в честь Дня Победы.

Подобные меры действовали еще в пяти регионах России, которые граничат с Украиной. Среди них Брянская, Курская и Белгородская области, северная часть Крыма и несколько районов Краснодарского края.