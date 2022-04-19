Число пострадавших при обстреле российского села со стороны Украины увеличилось

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле села Головчино

Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до трех. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал об одной пострадавшей местной жительнице — медики оказывали ей помощь.

Губернатор российского региона уточнил, что одного из пострадавших выписали из больницы — житель села находится на амбулаторном лечении. «Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей», — написал Гладков.

Он добавил, что для лечения пострадавших есть все медикаменты, врачи зафиксировали у них раны средней степени тяжести.

Об обстреле Украиной белгородского села Головчино стало известно утром во вторник, 19 апреля. Гладков сообщил, что в селе идет подомовой обход, также есть разрушения инфраструктуры. На появившихся с места обстрела кадрах видно, что кирпичная стена одного из домов частично разрушена, рядом со зданиями лежит гора обломков.

В Белгородской области до 25 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Губернатор Гладков пояснил, что это сделано для усиления работы спецслужб, и призвал жителей региона быть более бдительными.