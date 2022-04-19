Украина обстреляла село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Украиной села Головчино

Белгородское село Головчино было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сейчас идет подомовой обход. Уже известно, что в результате обстрела пострадала местная жительница, ей оказывается медицинская помощь. Также, по заявлению Гладкова, есть разрушения инфраструктуры.

Расстояние от границы до Головчино составляет около десяти километров.

Приграничные обстрелы

14 апреля при обстреле Украиной села Журавлевка пострадали 46 домов. «Где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется», — предупредил тогда Гладков. Отметив, что это село пострадало больше всех, однако там до сих пор остаются жители, которые не хотят уезжать и расставаться с домом.

Также стало известно, что в результате удара пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, ВСУ стреляли по приграничному селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе. При этом никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты. Жители Сподарюшино и соседнего Безымено были временно эвакуированы.

В тот же день украинские военные вертолетчики нанесли два удара по жилым домам в поселке городского типа Климово Брянской области. Пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.

Реакция Москвы

Федеральный центр пока не получал запросов о помощи Белгородской и Брянской областей в восстановлении объектов после обстрелов со стороны Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России уточнил, что в Белгородской и Брянской областях имеются незначительные повреждения. «Поэтому сил и средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры», — сказал он.

15 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам в Киеве будут наращиваться в случае любых атак или диверсий на российской территории. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.