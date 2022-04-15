Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак на Россию

Минобороны пригрозило ответными ударами по Киеву в случае украинских атак на Россию

Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам в Киеве будут наращиваться в случае любых атак или диверсий на российской территории, предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что ночью ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визар» на окраине Киева. Были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

14 апреля губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Климово. По утверждению главы региона, обстрел совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), при обстреле семь человек получили ранения, также были повреждены как минимум шесть домов.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей.