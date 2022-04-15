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Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по военному объекту, которые расположен на окраине Киева. Об этом в пятницу, 15 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов завода «Визар».

14 апреля стало известно, что пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области был обстрелян минометами со стороны Украины. В результате пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.

В Следственном комитете России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов с помощью двух боевых вертолетов, которые были снабжены тяжелым наступательным вооружением. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

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Конашенков отметил, что масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки и диверсии со стороны Украины на территории РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Евгения Куликова
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