Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева
Российские военные высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по военному объекту, которые расположен на окраине Киева. Об этом в пятницу, 15 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в результате были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов завода «Визар».
14 апреля стало известно, что пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области был обстрелян минометами со стороны Украины. В результате пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.
В Следственном комитете России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов с помощью двух боевых вертолетов, которые были снабжены тяжелым наступательным вооружением. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.
Конашенков отметил, что масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки и диверсии со стороны Украины на территории РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.