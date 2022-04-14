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Началось расследование после обстрела Украиной поселка в Брянской области

СКР возбудил дело после обстрела украинскими военными поселка в Брянской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими поселка в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи намерены установить причастных к совершению преступления. По данным СКР, не позднее 14 апреля около 12:30 по местному времени военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили в преступный сговор. Они на двух боевых вертолетах незаконно вторглись в воздушное пространство России и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам поселка Климово.

В результате прямых попаданий были ранены семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения, а также повреждены строения на улицах Заречной и Ленина.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

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Любовь Ширижик
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