СК сообщил о семи раненых при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

СК: в результате обстрела ВСУ поселка Климово Брянской области ранения получили 7 человек

В результате прямых попаданий и взрывов в поселке Климово Брянской области ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Об этом сообщил Следственный комитет России, передает РИА Новости.

По данным СК, при обстреле были повреждены как минимум шесть домов. В пресс-службе ведомства также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов. «С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федераци», — говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших также подтвердили в Минздраве. По данным министерства, все госпитализированы, двое пострадавших в тяжелом состоянии — в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих оценивается как удовлетворительное.

Ранее 14 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области с использованием двух снарядов. По информации ФСБ, обстрел велся из минометов.