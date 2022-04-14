Российский регион на границе с Украиной попал под обстрел

Пограничный пункт в Брянской области обстреляли минометами со стороны Украины

Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области был обстрелян минометами со стороны Украины. Об этом сообщили в ФСБ, пишет ТАСС.

По предварительной информации, на территории пункта пропуска находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы. В МЧС, в свою очередь, уточнили, что в Климовском районе Брянской области зафиксировали два прилета снарядов.

Следователи регионального управления СК России выехали на место происшествия в брянском поселке Климово, сообщается в Telegram-канале ведомства.

При обстреле пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок

Сотрудник Климовской центральной районной больницы рассказал, что в результате происшествия двое взрослых получили травмы средней степени тяжести.

По данным Минздрава, беременная женщина, пострадавшая при обстреле в Климовском районе, находится в удовлетворительном состоянии. Состояние пострадавшего ребенка оценивается как средне-тяжелое, добавили в ведомстве.

Под обстрел попали жилые дома

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, при обстреле были повреждены два жилых дома в поселке Климово.

Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС Александр Богомаз губернатор Брянской области

Местным жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона. Он подчеркнул, что власти примут меры, чтобы помочь пострадавшим.

Жители села Климово опубликовали кадры с места обстрела

Предположительно, видео было сделано очевидцами в поселке Климово, который располагается примерно в 40 километрах от пограничного пункта «Новые Юрковичи», попавшего под обстрел.

После обстрела занятия в части брянских школ отменили

По словам директора департамента образования и науки Брянской области Елены Егоровой, родителям предоставят возможность поехать в санаторий.

Также она сообщила, что школы, находящиеся на территории ряда приграничных районов Брянской области, переведут на дистанционное обучение с 15 апреля. Список районов, где будет введена удаленная учеба, на данный момент формируется, добавила Егорова.

Ранее Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России

В ведомстве сообщили, что видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводятся по российским объектам. Если такие случаи продолжатся, то российскими военнослужащими будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, подчеркнули в министерстве обороны.

Это не первый обстрел в приграничных областях со стороны Украины

В среду, 13 апреля, об обстреле пограничного пункта в Курской области сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, атака была произведена из лесополосы с помощью стрелкового оружия. Российские пограничники ответным огнем смогли подавить противника.

Ранее в приграничных с Украиной российских регионах из-за риска провокаций со стороны украинских националистов ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности. Такие меры были приняты в Крыму, Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в двух районах Краснодарского края.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.