Кремль прокомментировал обстрелы Белгородской и Брянской областей

Песков: Белгородская и Брянская области не запрашивали помощи после украинских обстрелов

Федеральный центр пока не получал запросов о помощи Белгородской и Брянской областей в восстановлении объектов после обстрелов со стороны Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий о ситуации приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что в Белгородской и Брянской областях имеются незначительные повреждения. «Поэтому сил и средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры», — сказал Песков.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. По утверждению главы региона, обстрел совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По данным Следственного комитета России (СКР), при обстреле семь человек получили ранения, также были повреждены как минимум шесть домов.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей.