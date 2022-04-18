Власти раскрыли масштабы повреждений после обстрела граничащего с Украиной села

Губернатор Гладков заявил, что при обстреле Украиной села Журавлевка пострадали 46 домов

Более 40 домов пострадали при обстреле со стороны Украины села Журавлевка в Белгородской области. Масштабы повреждений в своем Telegram-канале раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков.

Такие данные глава области предоставил после своего визита в Журавлевку. По его словам, это село больше всех пострадало после украинских атак.

«46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется», — объяснил губернатор.

Кроме домов, также пострадали 36 машин. Гладков добавил, что в селе до сих пор остаются жители, которые не хотят уезжать и расставаться с домом. Поэтому в Журавлевке в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции, Росгвардии, а также добровольной народной дружины.

Об обстреле села Журавлевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно 14 апреля. Пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, в Белгородской области со стороны Украины в тот же день подверглось обстрелу село Сподарюшино.