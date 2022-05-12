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Сестра пострадавшего ребенка рассказала об обстреле российского села Украиной

Сестра пострадавшего при обстреле ребенка рассказала, что ракета ВСУ прилетела в ее двор

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Сестра пострадавшего 14-летнего мальчика, который получил ранение при обстреле села Солохи в Белгородской области, раскрыла подробности случившегося. Местную жительницу Ксению Пасечник цитирует РИА Новости.

«Ракета попала туда, там стол стоял, стол взорвался, сразу в машину попало, сразу полыхнула машина, стали тушить все... В доме крышу разорвало насквозь, окна побиты все», — рассказала россиянка.

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Она добавила, что ее 14-летний брат получил осколочное ранение — у него повреждены щека, рука и ноги. Он остается под наблюдением медиков в больнице Белгорода — врачи прооперировали подростка в среду, 11 мая.

По словам Пасечник, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел, детей в доме начали прятать в подвалы. В огород к сестре россиянки также прилетел украинский снаряд.

Многих жителей приграничного села Солохи эвакуировали в соседнюю Бессоновку, рассказала сестра пострадавшего россиянина. «Кто захотел — уехал, мы пока остались. Если будет страшно, то мы тоже будем уезжать отсюда», — подытожила она.

Накануне село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, пострадали еще семь. По данным Минздрава, один раненый россиянин находится в реанимации, шестеро — в обычных отделениях в состоянии средней степени тяжести. Повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей, также в одной из школ выбиты стекла.

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Анастасия Шейкина
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