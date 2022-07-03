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Жители Белгорода услышали громкие хлопки

РИА Новости: жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жители российского Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки в ночь на 3 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, после хлопков в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе сильно пострадали приграничные районы. Всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей.

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Марина Совина
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