Жители Белгорода услышали громкие хлопки

РИА Новости: жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки

Жители российского Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки в ночь на 3 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, после хлопков в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе сильно пострадали приграничные районы. Всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей.