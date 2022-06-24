В Белгородской области описали разрушения из-за обстрелов со стороны Украины

Губернатор Белгородской области заявил, что всего из-за обстрелов ВСУ повреждены 359 домов

В Белгородской области из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно пострадали приграничные районы. О разрушениях в населенных пунктах после начала спецоперации на Украине рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей. В части районов завершены восстановительные работы — среди них Белгород, поселок Политотдельский и село Солохи, а также села Головчино и Безымено и поселок Хотмыжск.

Как рассказал Гладков, специалисты еще восстанавливают повреждения в поселках Майский и Козычево. При этом работы временно не ведутся в Журавлевке, Нехотеевке и Середе из-за небезопасной обстановки, подчеркнул губернатор.

В Белгородской области до 24 июня действует высокий уровень террористической опасности. Также в это время в граничащем с Украиной регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.