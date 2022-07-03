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Стало известно о состоянии одного из пострадавших в Белгороде

ТАСС: один из пострадавших в Белгороде находится в состоянии средней степени тяжести

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

Городская больница № 2 города Белгород сообщила о состоянии одного из пострадавших в результате пожара в жилом доме. Об этом стало известно ТАСС.

Как сообщили в больнице, пострадавший должен был быть госпитализирован в травматологическое отделение. «Но он ложиться не хочет», — добавили там. Информации о состоянии двух других пострадавших на данный момент нет.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал кадры попадания по жилому дому на улице Маяковского. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате пострадали три человека, их доставили в больницу. Причиной громких хлопков в Белгороде, предположительно, стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки в ночь на 3 июля. Как рассказал корреспондент РИА Новости, после них в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

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Марина Совина
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