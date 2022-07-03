Попадание по жилому дому в Белгороде попало на видео

Telegram-канал Baza опубликовала видео попадания по жилому дому в Белгороде

Попадание по жилому дому в Белгороде попало на видео. Кадры опубликованы Telegram-каналом Baza.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пожар произошел в частном доме по улице Маяковского. В результате пострадали три человека, их доставили в больницу. Гладков также рассказал, что причиной громких хлопков в Белгороде, предположительно, стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

О том, что жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки, в ночь на 3 июля сообщило РИА Новости. Как рассказал корреспондент агентства, после хлопков в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.