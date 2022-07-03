Губернатор объяснил громкие хлопки в Белгороде

Губернатор Белгородской области Гладков объяснил громкие хлопки в Белгороде работой ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил громкие хлопки в Белгороде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются.

Гладков добавил, что после хлопков загорелся один из частных жилых домов на улице Маяковская в центральной части города. Есть трое пострадавших, их уже доставили в больницу.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Тогда его причиной стал авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на малой высоте. Тогда же украинская авиация обстреляла типографию.