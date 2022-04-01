Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде
На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
Как написал Гладков, на данный момент все экстренные службы уже выехали на место происшествия. Принимаются меры по ликвидации возгорания. «Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», — добавил он.
22 марта пожар случился на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области. В результате погибших и пострадавших нет.