Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как написал Гладков, на данный момент все экстренные службы уже выехали на место происшествия. Принимаются меры по ликвидации возгорания. «Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», — добавил он.

22 марта пожар случился на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области. В результате погибших и пострадавших нет.