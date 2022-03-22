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Момент возгорания на российской нефтебазе попал на видео

Момент возгорания на нефтебазе в Нижегородской области попал на камеры видеонаблюдения

Момент возгорания бензовоза на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как моментально вспыхнувшее на цистерне пламя полностью охватывает грузовой автомобиль. Затем все пространство заволакивает густым черным дымом.

По данным телеканала, пожар охватил семь цистерн. Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в российском регионе объяснило, что в каждом загоревшемся бензовозе находится около 30 кубических метров нефтепродуктов.

О пожаре стало известно утром 22 марта. На ликвидацию ЧП направили 28 человек. По данным МЧС, погибших и пострадавших в ходе пожара нет. Отмечается, что нефтебаза входит в структуру «Лукойла».

Никита Абрамов
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