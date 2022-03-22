На российской нефтебазе вспыхнул пожар

В городе Кстово Нижегородской области на нефтебазе произошел крупный пожар

Кадр: страница «Нижний Новгород без цензуры» во «ВКонтакте»

В городе Кстово Нижегородской области на частной российской нефтебазе произошел крупный пожар. Об этом во вторник, 22 марта, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ТАСС, горят семь цистерн с топливом. Уточняется также, что нефтебаза входит в структуру «Лукойла». Возгорание произошло при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации «Ирбис», пишет РИА Новости.

Кадры вспыхнувшего пожара публикуют очевидцы.

Над ликвидацией последствий ЧП работают 28 человек. МЧС уточняет, что погибших и пострадавших нет.

В октябре 2021 года пожар произошел на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья.