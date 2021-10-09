На нефтебазе в Подмосковье произошел пожар

Резервуар горит на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области. Кадры с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, возгорание произошло в поселке Дорохово. В МЧС сообщили, что получили сигнал в 22:43. По предварительной информации, объем резервуара составляет две тысячи кубических метров, и в нем содержится 30 тонн солярки.

На месте работали пожарные и спасатели. В тушении задействованы четыре машины и 16 человек. Кроме того, к нефтебазе направлен пожарный поезд.

В 23:52, как сообщили в МЧС, огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Тушение прололжается.

В середине сентября представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовали видео с места взрыва на нефтебазе в Донецке. Отмечается, что два взрыва прогремели в Кировском районе Донецка в районе действующей нефтебазы. «В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВФУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорится в сообщении.