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На российской нефтебазе загорелся резервуар с мазутом объемом пять тысяч тонн

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На российской нефтебазе в Махачкале (Республика Дагестан) загорелся резервуар с мазутом объемом пять тысяч тонн. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

По данным РИА Новости, с резервуара сорвало часть крыши. На территории возгорания работает 14 единиц техники.

Уточняется, что пожар удалось ликвидировать. По информации источника ТАСС, в резервуаре находилось около 40 сантиметров топлива.

9 мая сообщалось, что в Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин» (Beerlin). Пожар в День Победы произошел из-за возгорания навеса над мангалом. Огонь сотрудники заведения потушили своими силами, хотя на место выехали две пожарные бригады. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр.

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